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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra İsrail ile Filistin arasındaki gerilim ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki gerilim ve bölgedeki insani kriz ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere, bölgedeki süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye’nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.