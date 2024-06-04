Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nda artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla Sivas-İstanbul parkurlarına ek YHT (Yüksek Hızlı Tren) seferleri konulduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, bayram tatili boyunca yüksek hızlı, ana hat, bölgesel ve şehir içi trenlerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

EK SEFERLER VE KAPASİTE ARTIŞI

14-15-16 ve 22-23 Haziran tarihlerinde geçerli olacak ek YHT seferleri, Sivas-İstanbul güzergahındaki yolcuların rahat ve hızlı bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlere ek seferler düzenlenirken, ayrıca vagon ilavesi ile yolcu kapasitesinde de önemli bir artış sağlandı. Bu düzenlemelerle birlikte toplamda 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı hedefleniyor.

BAKAN URALOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince yolcuların mağdur olmaması için tüm önlemlerin alındığını ve ek seferler ile kapasite artışının da bu tedbirlerin bir parçası olduğunu vurguladı. Uraloğlu, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

YOLCULARA ÇAĞRI

Bakanlık yetkilileri, bayram tatilinde artan yolcu talebi nedeniyle vatandaşların biletlerini önceden alarak seyahat planlarını yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Ek seferlerin ve artan kapasitenin, yolcuların seyahatlerini daha konforlu ve sorunsuz hale getirmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı’nda Sivas-İstanbul arası yolculuk yapacak olan vatandaşlar için ek YHT seferleri ve artırılan yolcu kapasitesi, bayram tatilinin keyifli ve stressiz geçmesine katkı sağlayacak. Bakanlık ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından alınan bu tedbirler, bayram süresince ulaşımda yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçmeyi amaçlıyor.