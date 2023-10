Tahmini Okuma Süresi: dakika

Her bölgenin hatta neredeyse her ilin kendine has bir içeceği de var. Bazı şehirler var ki sadece tarihi, görülecek yerleri, kültürel atmosferleri, yemekleriyle değil, içecekleriyle ünlüdürler.

Bir sosyal medya platformu tarafından Türkiye’de içecekleri ile meşhur illerin haritası ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırmada listede çay, gazoz çeşitleri, şerbet çeşitleri ve ayran yer aldı. Listede sınır komşumuz Tokat’ın kendine has bir içeceği bulunmazken Yozgat’ta Menengiç Kahvesi öne çıktı.

Yozgat’a sınır olan komşu illerden Amasya’da Sunko Gazozu, Sivas’ta Çamlıdağ Gazozu, Kırıkkale Hünkar Gazozu, Kırşehir’de Özbağ Gazozu, Kayseri’de Gileburu İçeceği ve Çorum’da Şehzade Şerbeti öne çıkıyor.

İstanbul’da Vefa Bozası, Ankara’da Ankara Gazozu, İzmir’de Subye İçeceği, Adana’da Şalgam, Şanlıurfa’da Meyan Şerbeti, Rize’de Çay ve Van’da Ayran öne çıktı.

Listede 26 ilde Gazoz çeşitleri,6 ilde Şerbet çeşitleri,2 ilde hoşaf çeşitleri ve 1 ilde ayran öne çıktı.