Emekli maaşlarındaki seyyanen zam tartışmaları hız kesmeden devam ederken, uzmanlardan gelen kulis bilgileri dikkat çekiyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mart ayında emekliye ek zam yapılacağını işaret ederek seyyanen zam miktarını belirtti. Gazeteci Ekrem Açıkel ise, Ankara'da sıkı bir şekilde gizlenen kulis bilgilerine dayanarak, emekli maaşlarına seyyanen zam yapılamaması durumunda bayram ikramiyelerinin 5 bin liraya çıkarılabileceğini dile getirdi. Şimdi gözler, yarınki Meclis Genel Kurulu'na çevrildi...

Ocak zammıyla birlikte SSK'lılar, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarında yüzde 49,25 artış gördüler. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseldi ve bayram ikramiyeleri 3000 TL olarak belirlendi. Ancak, 16 milyon kişinin hala yetersiz bulduğu maaşlar için seçim öncesi ek zam beklentisi artıyor ve kulis bilgileri ardı ardına gelmeye devam ediyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seçim öncesi emekli maaşlarında seyyanen artış olabileceğini belirtti. Erdursun, ekonomi yönetiminin derinlemesine çalışmalar yaptığını ve bu konuda yeni bir düzenleme olabileceğine dair aldığı duyumları paylaştı.

Erdursun ayrıca, Mart ayında emekli maaşlarına düzenleme yapılacağını iddia ederek, hükümetin bu konuda bir açıklama yapabileceğini ve aksi takdirde muhalefetin konuyu gündeme getirebileceğini belirtti. Ek olarak, bayram ikramiyeleri konusunda da beklentilerini dile getirdi.

Gazeteci Ekrem Açıkel ise, Ankara kulislerinden aldığı bilgilere dayanarak, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılamaması durumunda bayram ikramiyelerinin artırılabileceğini ifade etti.

Meclis Genel Kurulu'nda haftalık çalışmaların başlamasıyla birlikte, 8. Yargı Paketi'nin yanı sıra emekliye verilen Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyelerin artırılması da gündeme gelecek. Eklenen bir maddeyle, bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışla 3 bin lira olan tutarın 3 bin liraya yükseltilmesi planlanıyor.