Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Terminal Cami önünde başlayan yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Celal Yalçın, Büyük Birlik Partisi Yozgat İl Başkanı Osman Çiftçi ve çok sayıda partili katıldı.

Cumhuriyet Meydanında bir konuşma yapan Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Celal Yalçın, “Artık sözün hükmü kalmamış, sabır taşı çatlamış, ocaklara düşen ateş sadece düştüğü yeri değil yürekleri dağlamıştır” dedi.

Yalçın yaptığı açıklamada, “Kahraman Türk ordusu gerek yurt içi gerekse yurt dışında milletimizin sınırlarımızın ve bu aziz vatanın selameti için cantıraş mücadele etmektedir. İşte bu mücadele esnasında Pençe Kilit Harekâtının operasyon sahasında bulunan bir üssümüze yönelik önceki gün akşam saatlerinde hain teröristlerce sızma girişimi vuku bulmuş ve çıkan çatışmada 9 kahraman Mehmet’imiz şehit düşmüş 4 kahraman Mehmet’imizde yaralanmıştır. Hiç unutulmamalıdır göğsümüzdeki iman bizlere öğretmiştir ki Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin bilakis onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz. Bu haç ile hilalin savaşıdır. Hiç şüphemiz yoktur ki sonunda kazanan Allah davası olacaktır. Türk milleti her daim bu imanlı şuurun idrakinde olacaktır. Bizler çok iyi biliyoruz ki tertemiz kanlarıyla aziz toprağımıza can olan şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu hesap mahşer gününe bırakılmayacaktır. Devletimiz ve kahraman ordusundan beklentimiz odur ki; bu cennet vatanın evlatlarına, birliğine, dirliğine kasteden bu kan emici soysuzların, teröristlerin son destekçisi de etkisiz hale getirilinceye dek, yılmadan, yıkılmadan bu kutlu mücadelenin sürdürülmesidir. Kızıl elmaya hey! kızıl elmaya düsturuyla kalplerinde iman, vatan ve Allah diyerek var gücüyle düşmana korku salan vatan evlatlarının toprağa bir bir düşmesinin hesabı sorulmalıdır. Bizlere düşen ise aziz şehitlerimizin ne uğruna toprağa düştüğünün idrakine vararak, dünü, bugünü, yarını düşünmeli, şehitlerimizin aziz hatıralarına ve geride kalanlara sahip çıkmalı, gazilerimizin her anında yanında olarak destek olmalı, vatanın birliği ve dirliği için üzerimize düşen görevi ve sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu vesile ile toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Allah’tan geride kalanlara sabır niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.