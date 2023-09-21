18-24 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftasına denk gelen eğitim sonrasında İşaret Dili Eğitmeni Meryem Aksu ve kursiyerlerden Selda Karabulut, Alihan Pehlivanoğlu, Büşra Tunçel, Çiğdem Didinmez, Gözde Yeşilkaya, Merve Bahar, Mustafa Akdemir, Selma Aydoğdu, Abdulcelal Uzun ve Ceren Yurdasucu’nun hazırladığı video kliple, engelli vatandaşların, işaret dili eğitimi almış personel ile muayene süreci anlatıldı. Videoda işaret dilinin önemine dikkat çekilerek eğitim alan personellerle kurulan iletişimin, engelli vatandaşların hayatlarını nasıl kolaylaştırdığı anlatıldı. (Haber Merkezi)