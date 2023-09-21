Türkiye'de bulunan 81 ilin isimleri, MZT isimli bir firma tarafından geliştirilen yapay zeka tarafından yeniden tasarlandı. Bu ilginç çalışmanın sonucunda, pek çok ilin adı değişti. Bu değişikliklerden Çorum da nasibini aldı.

Yapay zekanın belirlediği yeni isimlendirme sonucunda Çorum adı "Amasya Civarı" olarak değişti. Ancak sadece Çorum değil, birçok ilin ismi de bu ilginç çalışma sonucunda değişti. İşte bazı örnekler:

Sivas, artık "Şehriye" olarak değişti.

Tokat'ın yeni ismi ise "Kalevana" olarak belirlendi.

Kayseri ise "Marşeş" olarak adlandırıldı.

Kırıkkale, "Ayvalı" olarak anıldı.

Kırşehir ise "Kiriyakos" olarak yeni isimlendirildi.

Bununla birlikte, İstanbul'un ismi de yapay zeka tarafından "İstarmoni" olarak değiştirilirken, Ankara geleneksel bir isim olan "Atatürk" ile anılmaya devam etmektedir.

Yapay zeka tarafından gerçekleştirilen bu ilginç isim değişiklikleri, şehirlerin kimliklerini değiştirmediği gibi, ilginç ve düşündürücü bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. İlerleyen zamanlarda, bu değişikliklerin nasıl karşılanacağı ve kullanılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. (Haber Merkezi)