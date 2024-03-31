Seçim sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimler için oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte sorgulanıyor.

Bugün belediye başkanı ve muhtarlık seçimleri için oy vermeye başlayan seçmenler, yerel seçim sonuçlarının YSK tarafından açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları oy kullanma işleminin saat 17.00'da sona ermesinin ardından sayılmaya başlayacak.

YSK’nın saat 18.00'da seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları açıklanmaya başlayacak.