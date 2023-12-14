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Türkiye'nin tam ortası ve yiğitler şehri Yozgat, resmi olarak onaylandı.

Yıllardır tartışılan ve komşu iller arasında tatlı bir rekabetin konusu olan Türkiye’nin Tam Ortası tartışması son buldu.

Yozgat Valiliği tarafından paylaşılan bilgilendirmede, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent Marka Kurumu, Türkiye’nin Tam Ortası ve Yiğitler Şehri Yozgat tasarım ve metinleri ilimiz adına onayladı.





Valiliğimiz himayesinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı danışmanlığında, İl Özel İdaremiz tarafından başvurusu yapılan tasarım ve metinler Türk Patent Marka Kurumu tarafından kabul edildi. Bu tasarım ve metinler şehrimizin katma değerini ve ulusal çapta görünürlüğünü artıracak” ifadelerine yer verildi.