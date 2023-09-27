Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı sonrası Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmaları ziyaret etti.

“200 KİŞİYE İSTİHDAM”

Vali Özkan Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde gıda, savunma sanayi, tekstil alanlarında faaliyet gösteren ve bin 200 kişiye istihdam sağlayan Garanti Kompozit’i ziyaret etti.

Fabrika çalışma sahalarını gezerek Genel Müdür Hüseyin Yazar’dan bilgi alıp, Yozgat’a sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

“UÇARDAN BİLGİ ALDI”

Öte yandan Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Northtech İleri Teknoloji Firmasını ziyaret eden Vali Mehmet Ali Özkan, Genel Müdür Ebubekir Uçar’dan firmanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ülkenin ilk yerli analog ve IP tabanlı acil yardım telefonları ile elektrikli motor başta olmak üzere birçok elektromekanik cihazı Yozgat’ta üreten Northtech İleri Teknoloji firması bünyesinde 20 kişiyi istihdam ediyor. (Alpaslan Demir)