Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Çiçekdağı ilçesinde olan 500 metreküplük içmesuyu deposunun kaba inşaatı tamamlanarak ince işler, mekanik ve elektrik imalatları çalışmaları devam ettiğini söyledi.



Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat’ın Yerköy ilçesinde olan 3 bin metreküplük içmesuyu deposunun kazı çalışmaları tamamlanmış olup temel demir donatı ve beton imalatı devam etmektedir. İş fiziki olarak yüzde 35 seviyesinde olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)