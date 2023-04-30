Yozgat il genelinde ise çocuk nüfus oranı yüzde 22,1 olarak gerçekleşti.

ADNKS sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken, 22 milyon 578 bin 378 kişisini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusunun yüzde 51,3'ü erkek çocuklar, yüzde 48,7'si ise kız çocuklarından oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı çocuk istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan istatistiklere göre Türkiye genelinde çocuk nüfus oranı yüzde 26,5 olarak gerçekleşirken, Yozgat genelinde ise çocuk nüfus oranı yüzde 22,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 2022 yılı istatistiklerle çocuk araştırmasını sonuçlarını açıkladı. Yozgat nüfusunun yüzde 22,1'i çocuk nüfus oluşturduğu ifade edildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılsonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2022 yılında yüzde 26,5 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörüldü.

"ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA OLDU"

Bu arada; ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 44,9 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 41,4 ile Şırnak ve yüzde 39,3 ile Ağrı izledi.

"ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU 10 İL"

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il, yüzde 16,9 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüzde 17,7 ile Edirne ve yüzde 18,4 ile Kırklareli izledi. Melike Aslı Arslan