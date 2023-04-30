BOĞAZLIYAN'DA ORTAYA ÇIKTI!

Boğazlıyan’da son günlerde etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Gökkuşağı Boğazlıyan'ın birçok noktasından görüldü. Günbatımı ile görsel şölen oluşurken, Boğazlıyan semalarında yağmurun ardından çıkan gökkuşağı görenleri mest etti.

Boğazlıyan'da son günlerde etkili olan yağışlı havanın ardından muhteşem bir doğa olayına tanık oldu. Yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, ilçenin semalarında adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Özellikle günbatımıyla birleşen gökkuşağı manzarası, bölge sakinlerinin büyük ilgisini çekti. Boğazlıyanlılar, gökkuşağına hayran kalarak bol bol fotoğraf çekti.

Doğanın güzelliklerinden biri olan gökkuşağı, yağmurlu günlerde ortaya çıkarak insanlara umut ve mutluluk veriyor. Boğazlıyanlılar da bu doğa olayını izlemekten büyük keyif aldı.

Bu arada, meteoroloji yetkilileri de ilçede 1 Mayıs Pazartesi günü de yağışlı havanın devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Ancak yağmur sonrası beliren gökkuşağı, bölge sakinlerine unutulmaz bir anı olarak kaldı. Haber Merkezi