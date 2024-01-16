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Yozgat Novada Alışveriş Merkezinde açılan sergiye Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak, Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk ve vatandaşlar katıldı.

Sergiyi gezen Vali Yardımcısı Halil Dalak, kıymetli eserleri burada görmekten mutlu olduklarını söyledi.

"BAĞIMLILIKTA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Dalak yaptığı açıklamada, “Sergide hem hocalarımızdan, hem danışanlardan hepsi büyük emek sarf etmiş bizleri mutlu eden kardeşlerimizin hocalarımızın etkisiyle ve çalışmasıyla böyle güzel bir noktaya gelmiş olması bizleri mutlu etti. Bu çalışmaların amacı vatandaşların bağımlılıkta uzaklaşmasında çok büyük rol oynuyor. Bir insan bir resim çiziyorsa ve bir sanat eseri ortaya koyuyorsa demek ki hayata bağlanmış demektir. Allah hepsinin emeklerini zayi etmesin hepsini teker teker tebrik ediyorum. Bu kardeşlerimiz hayatın en güzel noktalarında görürüz” diye konuştu.

“ÜCRETSİZ DESTEK VERİYORUZ”

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) olarak tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği verdiklerini söyledi.

Başkan Ertürk yaptığı açıklamada, “Bağımlı ya da bağımlılık yapan madde kullanan kişilerin ihtiyaçlarını belirleyerek psikolojik ve sosyal destek ile hayata tekrar kazandırılması konusunda destek vermeyi, tütün-alkol-madde-teknoloji-kumar bağımlısı veya tütün-alkol-madde-teknoloji-kumar kullanımını sorun olarak gören kişilerin kurtulmalarına ve uzman desteği ile temiz bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Bağımlılık konusunda Ücretsiz ve Ayaktan danışmanlık hizmeti vererek; tütün-alkol-madde- internet kullanan, kumar bağımlılığı olan kişinin bağımlılık düzeyini saptıyor; tütün-alkol-madde kullanımını, kumar oynama davranışını bırakması konusunda kişiye yardımcı oluyor ve tekrar tütün-alkol-madde kullanmaya, kumar oynamamaya başlamamak için yöntemler öğretiyoruz" dedi.

"MADDE KULLANMA İHTİMALLERİNİ AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ertürk, "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nde bulunan YEDAM Atölye, bir ayaktan rehabilitasyon merkezidir. YEDAM kapsamında hizmet alan riski yüksek grupların, psiko-sosyal düzeyde belirli bir erişime ulaşabilmesi için sosyal uyum ve iş becerilerinin geliştirilmesi amaçlıyoruz. Kurulan atölyedeki kursların branşları; danışanların kültürü, yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda belirleniyor ve tekrar kullanmayı önleme ve iyileşme grup çalışmaları düzenlenmesi ve atölye çalışma alanlarının oluşturulması ile sosyal hayata katılımları artırılıyor. Bu doğrultuda resim atölyeleri, el sanatları atölyeleri, mutfak atölyeleri, spor atölyeleri, grafik tasarım atölyeleri ve bitki atölyeleri düzenliyoruz. Danışanın boş zamanlarını zevklerine uygun etkinliklerle değerlendirmelerini ve riskli ortamlardan uzak durmalarını sağlayarak, danışanın ruhsal sorunlarını azaltmayı ve kişisel özelliklerini geliştirerek, tekrar madde kullanma ihtimallerini azaltmayı hedefliyoruz. Danışanın sosyal ve yaşamsal becerilerini geliştirir, böylece topluma uyum sağlamasına yardım etmeyi hedeflediğimiz bu atölyelerin bir yenisini de 16 Ocak 2024 tarihinde Novada AVM’ de 10:30-19:00’ da düzenledik. Yozgat YEDAM tarafından 16 Ocak 2024 tarihinde düzenlediğimiz, renklerini yeniden kazanan danışanlarımızın emekleriyle ortaya çıkan eserlerin sergileneceği atölyemize sizleri de bekliyor, danışanlarımızın eserlerine dair hikayeleri de deneyimlemenizi istiyoruz” diye konuştu.