Yozgat hava durumu 28 Ocak 2024 Yozgat hava durumu 28 Ocak 2024

Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:18     07:44     12:59     15:39     18:03     19:24

Akdağmadeni    06:14     07:40     12:55     15:35     17:59     19:20

Aydıncık             06:17     07:43     12:57     15:36     18:01     19:22

Boğazlıyan         06:16     07:41     12:57     15:39     18:03     19:23

Çandır                 06:15     07:40     12:56     15:38     18:02     19:22

Çayıralan            06:15     07:40     12:56     15:37     18:01     19:21

Çekerek              06:16     07:42     12:56     15:36     18:00     19:21

Kadışehri            06:15     07:41     12:55     15:35     17:59     19:20

Saraykent           06:16     07:41     12:56     15:37     18:01     19:21

Sarıkaya              06:16     07:41     12:57     15:38     18:02     19:22

Şefaatli                06:18    07:44     12:59     15:40     18:04     19:25

Sorgun                06:17     07:43     12:57     15:38     18:02     19:23

Yenifakılı            06:17     07:42     12:58     15:40     18:04     19:24

Yerköy                06:20     07:45     13:00     15:41     18:05     19:26

Kaynak: Haber Merkezi