Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:18 07:44 12:59 15:39 18:03 19:24
Akdağmadeni 06:14 07:40 12:55 15:35 17:59 19:20
Aydıncık 06:17 07:43 12:57 15:36 18:01 19:22
Boğazlıyan 06:16 07:41 12:57 15:39 18:03 19:23
Çandır 06:15 07:40 12:56 15:38 18:02 19:22
Çayıralan 06:15 07:40 12:56 15:37 18:01 19:21
Çekerek 06:16 07:42 12:56 15:36 18:00 19:21
Kadışehri 06:15 07:41 12:55 15:35 17:59 19:20
Saraykent 06:16 07:41 12:56 15:37 18:01 19:21
Sarıkaya 06:16 07:41 12:57 15:38 18:02 19:22
Şefaatli 06:18 07:44 12:59 15:40 18:04 19:25
Sorgun 06:17 07:43 12:57 15:38 18:02 19:23
Yenifakılı 06:17 07:42 12:58 15:40 18:04 19:24
Yerköy 06:20 07:45 13:00 15:41 18:05 19:26Kaynak: Haber Merkezi