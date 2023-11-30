Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri; 

Vakitler               İmsak Güneş Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat    06:06 07:34 12:34 15:02 17:24 18:48

Akdağmadeni    06:01 07:29 12:30 14:59 17:20 18:43

Aydıncık             06:04 07:33 12:32 15:00 17:21 18:45

Boğazlıyan         06:03 07:31 12:32 15:02 17:24 18:47

Çandır                 06:02 07:30 12:31 15:01 17:23 18:45

Çayıralan            06:02 07:29 12:31 15:00 17:22 18:45

Çekerek              06:03 07:32 12:31 14:59 17:21 18:44

Kadışehri            06:02 07:31 12:30 14:58 17:20 18:43

Saraykent           06:03 07:31 12:31 15:00 17:22 18:45

Sarıkaya              06:03 07:31 12:32 15:01 17:23 18:46

Şefaatli                06:05 07:34 12:34 15:04 17:25 18:48

Sorgun                06:04 07:33 12:33 15:01 17:23 18:46

Yenifakılı            06:04 07:32 12:33 15:03 17:25 18:48

Yozgat namaz vakitleri 28 Kasım 2023 Salı Yozgat namaz vakitleri 28 Kasım 2023 Salı

Yerköy                06:07 07:35 12:36 15:04 17:26 18:49

Kaynak: Haber Merkezi