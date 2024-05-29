Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:19     05:09     12:43     16:39     20:08     21:49

Akdağmadeni    03:16     05:05     12:39     16:35     20:03     21:44

Aydıncık             03:15     05:06     12:41     16:38     20:07     21:49

Yozgat’tan biri giderken diğeri geliyor! Yozgat’tan biri giderken diğeri geliyor!

Boğazlıyan         03:21     05:09     12:41     16:36     20:04     21:44

Çandır                 03:20     05:08     12:40     16:35     20:03     21:43

Çayıralan            03:19     05:07     12:40     16:35     20:03     21:43

Çekerek              03:15     05:05     12:40     16:37     20:06     21:48

Kadışehri            03:14     05:04     12:39     16:36     20:04     21:47

Saraykent           03:17     05:06     12:40     16:36     20:04     21:46

Sarıkaya              03:19     05:08     12:41     16:36     20:04     21:45

Şefaatli                03:21    05:10     12:43     16:39     20:07     21:48

Sorgun                03:18     05:07     12:42     16:38     20:06     21:48

Yenifakılı            03:22     05:10     12:42     16:37     20:05     21:45

Yerköy                03:21     05:11     12:45     16:40     20:08     21:50

Kaynak: Haber Merkezi