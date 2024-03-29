Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (3)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:58     06:23     12:51     16:22     19:09     20:28

Akdağmadeni    04:54     06:18     12:46     16:18     19:04     20:23

Aydıncık             04:55     06:20     12:49     16:20     19:07     20:27

Boğazlıyan         04:57     06:21     12:49     16:20     19:07     20:25

Çandır                 04:56     06:20     12:48     16:19     19:06     20:24

Çayıralan            04:55     06:19     12:47     16:19     19:05     20:24

Çekerek              04:54     06:20     12:48     16:19     19:06     20:26

Kadışehri            04:53     06:19     12:47     16:18     19:05     20:24

Saraykent           04:55     06:20     12:48     16:19     19:06     20:25

3 kamu kurumunda personel alımı başlıyor 3 kamu kurumunda personel alımı başlıyor

Sarıkaya              04:56     06:20     12:48     16:20     19:06     20:25

Şefaatli                04:58    06:23     12:51     16:22     19:09     20:28

Sorgun                04:56     06:21     12:49     16:21     19:07     20:26

Yenifakılı            04:58     06:22     12:50     16:21     19:08     20:26

Yerköy                04:59     06:24     12:52     16:23     19:10     20:29

Kaynak: Haber Merkezi