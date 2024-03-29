Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:58 06:23 12:51 16:22 19:09 20:28
Akdağmadeni 04:54 06:18 12:46 16:18 19:04 20:23
Aydıncık 04:55 06:20 12:49 16:20 19:07 20:27
Boğazlıyan 04:57 06:21 12:49 16:20 19:07 20:25
Çandır 04:56 06:20 12:48 16:19 19:06 20:24
Çayıralan 04:55 06:19 12:47 16:19 19:05 20:24
Çekerek 04:54 06:20 12:48 16:19 19:06 20:26
Kadışehri 04:53 06:19 12:47 16:18 19:05 20:24
Saraykent 04:55 06:20 12:48 16:19 19:06 20:25
Sarıkaya 04:56 06:20 12:48 16:20 19:06 20:25
Şefaatli 04:58 06:23 12:51 16:22 19:09 20:28
Sorgun 04:56 06:21 12:49 16:21 19:07 20:26
Yenifakılı 04:58 06:22 12:50 16:21 19:08 20:26
Yerköy 04:59 06:24 12:52 16:23 19:10 20:29