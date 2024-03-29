Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:58 06:23 12:51 16:22 19:09 20:28

Akdağmadeni 04:54 06:18 12:46 16:18 19:04 20:23

Aydıncık 04:55 06:20 12:49 16:20 19:07 20:27

Boğazlıyan 04:57 06:21 12:49 16:20 19:07 20:25

Çandır 04:56 06:20 12:48 16:19 19:06 20:24

Çayıralan 04:55 06:19 12:47 16:19 19:05 20:24

Çekerek 04:54 06:20 12:48 16:19 19:06 20:26

Kadışehri 04:53 06:19 12:47 16:18 19:05 20:24

Saraykent 04:55 06:20 12:48 16:19 19:06 20:25

Sarıkaya 04:56 06:20 12:48 16:20 19:06 20:25

Şefaatli 04:58 06:23 12:51 16:22 19:09 20:28

Sorgun 04:56 06:21 12:49 16:21 19:07 20:26

Yenifakılı 04:58 06:22 12:50 16:21 19:08 20:26

Yerköy 04:59 06:24 12:52 16:23 19:10 20:29