Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (12)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (9)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat'ta Mülk Suresi anlatıldı Yozgat'ta Mülk Suresi anlatıldı

Yozgat                  06:20     07:47     12:58     15:36     18:00     19:21

Akdağmadeni    06:16     07:42     12:54     15:32     17:56     19:17

Aydıncık             06:19     07:46     12:56     15:33     17:57     19:19

Boğazlıyan         06:18     07:44     12:57     15:36     17:59     19:20

Çandır                 06:17     07:43     12:56     15:35     17:58     19:19

Çayıralan            06:17     07:42     12:55     15:34     17:58     19:18

Çekerek              06:18     07:45     12:56     15:33     17:56     19:18

Kadışehri            06:17     07:43     12:54     15:32     17:55     19:17

Saraykent           06:17     07:44     12:56     15:34     17:57     19:18

Sarıkaya              06:18     07:44     12:56     15:35     17:58     19:19

Şefaatli                06:20    07:46     12:59     15:37     18:01     19:22

Sorgun                06:19     07:45     12:57     15:35     17:58     19:20

Yenifakılı            06:19     07:45     12:58     15:37     18:00     19:21

Yerköy                06:22     07:48     13:00     15:38     18:02     19:23

Kaynak: Haber Merkezi