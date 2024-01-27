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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:20 07:47 12:58 15:36 18:00 19:21

Akdağmadeni 06:16 07:42 12:54 15:32 17:56 19:17

Aydıncık 06:19 07:46 12:56 15:33 17:57 19:19

Boğazlıyan 06:18 07:44 12:57 15:36 17:59 19:20

Çandır 06:17 07:43 12:56 15:35 17:58 19:19

Çayıralan 06:17 07:42 12:55 15:34 17:58 19:18

Çekerek 06:18 07:45 12:56 15:33 17:56 19:18

Kadışehri 06:17 07:43 12:54 15:32 17:55 19:17

Saraykent 06:17 07:44 12:56 15:34 17:57 19:18

Sarıkaya 06:18 07:44 12:56 15:35 17:58 19:19

Şefaatli 06:20 07:46 12:59 15:37 18:01 19:22

Sorgun 06:19 07:45 12:57 15:35 17:58 19:20

Yenifakılı 06:19 07:45 12:58 15:37 18:00 19:21

Yerköy 06:22 07:48 13:00 15:38 18:02 19:23