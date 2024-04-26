Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat hava durumu 25 Nisan 2024 Yozgat hava durumu 25 Nisan 2024

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:07     05:40     12:44     16:31     19:37     21:04

Akdağmadeni    04:03     05:36     12:39     16:26     19:32     20:59

Aydıncık             04:03     05:38     12:42     16:29     19:35     21:03

Boğazlıyan         04:07     05:40     12:42     16:28     19:34     21:00

Çandır                 04:06     05:39     12:41     16:27     19:33     20:59

Çayıralan            04:05     05:38     12:40     16:27     19:33     20:59

Çekerek              04:03     05:37     12:41     16:28     19:34     21:02

Kadışehri            04:02     05:36     12:40     16:27     19:33     21:01

Saraykent           04:04     05:38     12:41     16:28     19:34     21:01

Sarıkaya              04:06     05:39     12:41     16:28     19:34     21:01

Şefaatli                04:08    05:41     12:44     16:31     19:36     21:03

Sorgun                04:05     05:39     12:42     16:29     19:35     21:03

Yenifakılı            04:08     05:41     12:43     16:29     19:35     21:01

Yerköy                04:09     05:42     12:45     16:32     19:38     21:05

Kaynak: Haber Merkezi