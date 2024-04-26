Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:07 05:40 12:44 16:31 19:37 21:04

Akdağmadeni 04:03 05:36 12:39 16:26 19:32 20:59

Aydıncık 04:03 05:38 12:42 16:29 19:35 21:03

Boğazlıyan 04:07 05:40 12:42 16:28 19:34 21:00

Çandır 04:06 05:39 12:41 16:27 19:33 20:59

Çayıralan 04:05 05:38 12:40 16:27 19:33 20:59

Çekerek 04:03 05:37 12:41 16:28 19:34 21:02

Kadışehri 04:02 05:36 12:40 16:27 19:33 21:01

Saraykent 04:04 05:38 12:41 16:28 19:34 21:01

Sarıkaya 04:06 05:39 12:41 16:28 19:34 21:01

Şefaatli 04:08 05:41 12:44 16:31 19:36 21:03

Sorgun 04:05 05:39 12:42 16:29 19:35 21:03

Yenifakılı 04:08 05:41 12:43 16:29 19:35 21:01

Yerköy 04:09 05:42 12:45 16:32 19:38 21:05