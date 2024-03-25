Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:05 06:29 12:52 16:20 19:05 20:23

Akdağmadeni 05:01 06:25 12:47 16:16 19:00 20:19

Aydıncık 05:02 06:27 12:50 16:18 19:03 20:22

Boğazlıyan 05:04 06:27 12:50 16:19 19:03 20:21

Çandır 05:03 06:26 12:49 16:18 19:02 20:20

Çayıralan 05:02 06:26 12:48 16:17 19:01 20:19

Çekerek 05:02 06:26 12:49 16:18 19:02 20:21

Kadışehri 05:01 06:25 12:48 16:16 19:01 20:20

Saraykent 05:02 06:26 12:49 16:17 19:02 20:20

Sarıkaya 05:03 06:27 12:49 16:18 19:02 20:21

Şefaatli 05:06 06:29 12:52 16:21 19:05 20:23

Sorgun 05:03 06:28 12:50 16:19 19:03 20:22

Yenifakılı 05:05 06:28 12:51 16:20 19:04 20:22

Yerköy 05:06 06:30 12:53 16:22 19:06 20:24