Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:05 06:29 12:52 16:20 19:05 20:23
Akdağmadeni 05:01 06:25 12:47 16:16 19:00 20:19
Aydıncık 05:02 06:27 12:50 16:18 19:03 20:22
Boğazlıyan 05:04 06:27 12:50 16:19 19:03 20:21
Çandır 05:03 06:26 12:49 16:18 19:02 20:20
Çayıralan 05:02 06:26 12:48 16:17 19:01 20:19
Çekerek 05:02 06:26 12:49 16:18 19:02 20:21
Kadışehri 05:01 06:25 12:48 16:16 19:01 20:20
Saraykent 05:02 06:26 12:49 16:17 19:02 20:20
Sarıkaya 05:03 06:27 12:49 16:18 19:02 20:21
Şefaatli 05:06 06:29 12:52 16:21 19:05 20:23
Sorgun 05:03 06:28 12:50 16:19 19:03 20:22
Yenifakılı 05:05 06:28 12:51 16:20 19:04 20:22
Yerköy 05:06 06:30 12:53 16:22 19:06 20:24