Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (12)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (8)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:05     06:29     12:52     16:20     19:05     20:23

Akdağmadeni    05:01     06:25     12:47     16:16     19:00     20:19

Aydıncık             05:02     06:27     12:50     16:18     19:03     20:22

Boğazlıyan         05:04     06:27     12:50     16:19     19:03     20:21

Çandır                 05:03     06:26     12:49     16:18     19:02     20:20

Çayıralan            05:02     06:26     12:48     16:17     19:01     20:19

Çekerek              05:02     06:26     12:49     16:18     19:02     20:21

Kadışehri            05:01     06:25     12:48     16:16     19:01     20:20

Saraykent           05:02     06:26     12:49     16:17     19:02     20:20

Yozgat hava durumu 24 Mart 2024 Yozgat hava durumu 24 Mart 2024

Sarıkaya              05:03     06:27     12:49     16:18     19:02     20:21

Şefaatli                05:06    06:29     12:52     16:21     19:05     20:23

Sorgun                05:03     06:28     12:50     16:19     19:03     20:22

Yenifakılı            05:05     06:28     12:51     16:20     19:04     20:22

Yerköy                05:06     06:30     12:53     16:22     19:06     20:24

Kaynak: Haber Merkezi