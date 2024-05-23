Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:25     05:12     12:43     16:38     20:03     21:42

Akdağmadeni    03:22     05:09     12:38     16:33     19:58     21:37

Aydıncık             03:22     05:10     12:41     16:36     20:02     21:42

Boğazlıyan         03:27     05:12     12:41     16:35     19:59     21:37

Çandır                 03:26     05:11     12:40     16:34     19:58     21:36

Çayıralan            03:25     05:11     12:39     16:33     19:58     21:36

Çekerek              03:21     05:09     12:40     16:35     20:01     21:41

Kadışehri            03:20     05:08     12:39     16:34     19:59     21:39

Saraykent           03:23     05:10     12:40     16:35     20:00     21:38

Sarıkaya              03:25     05:11     12:40     16:35     20:00     21:38

Şefaatli                03:27    05:14     12:43     16:37     20:02     21:40

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Sorgun                03:24     05:11     12:41     16:36     20:01     21:40

Yenifakılı            03:28     05:13     12:42     16:36     20:00     21:38

Yerköy                03:28     05:14     12:44     16:39     20:04     21:42

Kaynak: Haber Merkezi