Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:25 05:12 12:43 16:38 20:03 21:42

Akdağmadeni 03:22 05:09 12:38 16:33 19:58 21:37

Aydıncık 03:22 05:10 12:41 16:36 20:02 21:42

Boğazlıyan 03:27 05:12 12:41 16:35 19:59 21:37

Çandır 03:26 05:11 12:40 16:34 19:58 21:36

Çayıralan 03:25 05:11 12:39 16:33 19:58 21:36

Çekerek 03:21 05:09 12:40 16:35 20:01 21:41

Kadışehri 03:20 05:08 12:39 16:34 19:59 21:39

Saraykent 03:23 05:10 12:40 16:35 20:00 21:38

Sarıkaya 03:25 05:11 12:40 16:35 20:00 21:38

Şefaatli 03:27 05:14 12:43 16:37 20:02 21:40

Sorgun 03:24 05:11 12:41 16:36 20:01 21:40

Yenifakılı 03:28 05:13 12:42 16:36 20:00 21:38

Yerköy 03:28 05:14 12:44 16:39 20:04 21:42