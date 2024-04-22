Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:14 05:46 12:44 16:30 19:33 20:59
Akdağmadeni 04:10 05:42 12:40 16:25 19:28 20:54
Aydıncık 04:11 05:44 12:42 16:28 19:31 20:58
Boğazlıyan 04:14 05:45 12:43 16:27 19:30 20:55
Çandır 04:13 05:44 12:42 16:26 19:29 20:54
Çayıralan 04:12 05:43 12:41 16:26 19:29 20:54
Çekerek 04:10 05:43 12:42 16:27 19:30 20:57
Kadışehri 04:09 05:42 12:40 16:26 19:29 20:55
Saraykent 04:11 05:43 12:41 16:27 19:30 20:55
Sarıkaya 04:13 05:44 12:42 16:27 19:30 20:55
Şefaatli 04:15 05:47 12:45 16:30 19:32 20:58
Sorgun 04:12 05:44 12:43 16:28 19:31 20:57
Yenifakılı 04:15 05:46 12:44 16:28 19:31 20:56
Yerköy 04:16 05:48 12:46 16:31 19:34 20:59