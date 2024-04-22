Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:14     05:46     12:44     16:30     19:33     20:59

Akdağmadeni    04:10     05:42     12:40     16:25     19:28     20:54

Aydıncık             04:11     05:44     12:42     16:28     19:31     20:58

Boğazlıyan         04:14     05:45     12:43     16:27     19:30     20:55

Çandır                 04:13     05:44     12:42     16:26     19:29     20:54

Çayıralan            04:12     05:43     12:41     16:26     19:29     20:54

Çekerek              04:10     05:43     12:42     16:27     19:30     20:57

Kadışehri            04:09     05:42     12:40     16:26     19:29     20:55

Saraykent           04:11     05:43     12:41     16:27     19:30     20:55

Sarıkaya              04:13     05:44     12:42     16:27     19:30     20:55

Yozgat’ta yetişiyor: Bin 500 farklı türü bulunuyor... Kapış kapış almaya geliyorlar! Yozgat’ta yetişiyor: Bin 500 farklı türü bulunuyor... Kapış kapış almaya geliyorlar!

Şefaatli                04:15    05:47     12:45     16:30     19:32     20:58

Sorgun                04:12     05:44     12:43     16:28     19:31     20:57

Yenifakılı            04:15     05:46     12:44     16:28     19:31     20:56

Yerköy                04:16     05:48     12:46     16:31     19:34     20:59

Kaynak: Haber Merkezi