Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Meclisten Yozgat Valisi'ne ziyaret! Meclisten Yozgat Valisi'ne ziyaret!

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:19     05:50     12:45     16:29     19:30     20:55

Akdağmadeni    04:15     05:46     12:41     16:25     19:25     20:50

Aydıncık             04:16     05:48     12:43     16:27     19:28     20:54

Boğazlıyan         04:19     05:49     12:43     16:27     19:27     20:51

Çandır                 04:18     05:48     12:42     16:26     19:26     20:50

Çayıralan            04:17     05:48     12:42     16:25     19:26     20:50

Çekerek              04:16     05:47     12:42     16:26     19:27     20:53

Kadışehri            04:15     05:46     12:41     16:25     19:26     20:51

Saraykent           04:17     05:48     12:42     16:26     19:27     20:51

Sarıkaya              04:18     05:48     12:43     16:26     19:27     20:51

Şefaatli                04:20    05:51     12:45     16:29     19:29     20:54

Sorgun                04:18     05:49     12:43     16:27     19:28     20:53

Yenifakılı            04:20     05:50     12:44     16:28     19:28     20:52

Yerköy                04:21     05:52     12:46     16:30     19:31     20:55

Kaynak: Haber Merkezi