Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:,

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:04     07:28     13:00     15:54     18:22     19:41

Akdağmadeni    05:59     07:23     12:56     15:50     18:18     19:37

Aydıncık             06:02     07:26     12:58     15:52     18:20     19:39

Boğazlıyan         06:02     07:25     12:58     15:54     18:22     19:39

Çandır                 06:01     07:24     12:57     15:53     18:20     19:38

Çayıralan            06:00     07:23     12:57     15:52     18:20     19:38

Çekerek              06:01     07:25     12:57     15:51     18:19     19:38

Yozgat'ta kaymakam öğrenciler ve yaşlıları ziyaret etti Yozgat'ta kaymakam öğrenciler ve yaşlıları ziyaret etti

Kadışehri            06:00     07:24     12:56     15:50     18:18     19:37

Saraykent           06:01     07:25     12:57     15:52     18:20     19:38

Sarıkaya              06:01     07:25     12:58     15:53     18:21     19:39

Şefaatli                06:04    07:27     13:00     15:55     18:23     19:41

Sorgun                06:02     07:26     12:58     15:53     18:21     19:39

Yenifakılı            06:03     07:26     12:59     15:55     18:23     19:40

Yerköy                06:05     07:29     13:01     15:56     18:24     19:42

Kaynak: Haber Merkezi