Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:,

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:04 07:28 13:00 15:54 18:22 19:41

Akdağmadeni 05:59 07:23 12:56 15:50 18:18 19:37

Aydıncık 06:02 07:26 12:58 15:52 18:20 19:39

Boğazlıyan 06:02 07:25 12:58 15:54 18:22 19:39

Çandır 06:01 07:24 12:57 15:53 18:20 19:38

Çayıralan 06:00 07:23 12:57 15:52 18:20 19:38

Çekerek 06:01 07:25 12:57 15:51 18:19 19:38

Kadışehri 06:00 07:24 12:56 15:50 18:18 19:37

Saraykent 06:01 07:25 12:57 15:52 18:20 19:38

Sarıkaya 06:01 07:25 12:58 15:53 18:21 19:39

Şefaatli 06:04 07:27 13:00 15:55 18:23 19:41

Sorgun 06:02 07:26 12:58 15:53 18:21 19:39

Yenifakılı 06:03 07:26 12:59 15:55 18:23 19:40

Yerköy 06:05 07:29 13:01 15:56 18:24 19:42