Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:22     06:45     12:55     16:15     18:54     20:12

Akdağmadeni    05:18     06:41     12:50     16:11     18:50     20:08

Aydıncık             05:20     06:43     12:53     16:13     18:52     20:10

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Boğazlıyan         05:21     06:43     12:53     16:14     18:53     20:10

Çandır                 05:20     06:42     12:52     16:13     18:52     20:09

Çayıralan            05:19     06:42     12:51     16:12     18:51     20:08

Çekerek              05:19     06:42     12:52     16:12     18:52     20:10

Kadışehri            05:18     06:41     12:51     16:11     18:50     20:08

Saraykent           05:19     06:42     12:52     16:13     18:52     20:09

Sarıkaya              05:20     06:43     12:52     16:13     18:52     20:09

Şefaatli                05:23    06:45     12:55     16:16     18:55     20:12

Sorgun                05:21     06:44     12:53     16:14     18:53     20:11

Yenifakılı            05:22     06:44     12:54     16:15     18:54     20:11

Yerköy                05:24     06:46     12:56     16:17     18:56     20:13

Kaynak: Haber Merkezi