Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:22 06:45 12:55 16:15 18:54 20:12
Akdağmadeni 05:18 06:41 12:50 16:11 18:50 20:08
Aydıncık 05:20 06:43 12:53 16:13 18:52 20:10
Boğazlıyan 05:21 06:43 12:53 16:14 18:53 20:10
Çandır 05:20 06:42 12:52 16:13 18:52 20:09
Çayıralan 05:19 06:42 12:51 16:12 18:51 20:08
Çekerek 05:19 06:42 12:52 16:12 18:52 20:10
Kadışehri 05:18 06:41 12:51 16:11 18:50 20:08
Saraykent 05:19 06:42 12:52 16:13 18:52 20:09
Sarıkaya 05:20 06:43 12:52 16:13 18:52 20:09
Şefaatli 05:23 06:45 12:55 16:16 18:55 20:12
Sorgun 05:21 06:44 12:53 16:14 18:53 20:11
Yenifakılı 05:22 06:44 12:54 16:15 18:54 20:11
Yerköy 05:24 06:46 12:56 16:17 18:56 20:13