Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:22 06:45 12:55 16:15 18:54 20:12

Akdağmadeni 05:18 06:41 12:50 16:11 18:50 20:08

Aydıncık 05:20 06:43 12:53 16:13 18:52 20:10

Boğazlıyan 05:21 06:43 12:53 16:14 18:53 20:10

Çandır 05:20 06:42 12:52 16:13 18:52 20:09

Çayıralan 05:19 06:42 12:51 16:12 18:51 20:08

Çekerek 05:19 06:42 12:52 16:12 18:52 20:10

Kadışehri 05:18 06:41 12:51 16:11 18:50 20:08

Saraykent 05:19 06:42 12:52 16:13 18:52 20:09

Sarıkaya 05:20 06:43 12:52 16:13 18:52 20:09

Şefaatli 05:23 06:45 12:55 16:16 18:55 20:12

Sorgun 05:21 06:44 12:53 16:14 18:53 20:11

Yenifakılı 05:22 06:44 12:54 16:15 18:54 20:11

Yerköy 05:24 06:46 12:56 16:17 18:56 20:13