Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:05 07:29 13:00 15:54 18:21 19:40

Akdağmadeni 06:01 07:24 12:56 15:49 18:17 19:36

Aydıncık 06:03 07:27 12:58 15:51 18:19 19:38

Boğazlıyan 06:03 07:26 12:58 15:53 18:20 19:38

Çandır 06:02 07:25 12:57 15:52 18:19 19:37

Çayıralan 06:01 07:25 12:57 15:51 18:19 19:37

Çekerek 06:02 07:26 12:57 15:50 18:18 19:37

Kadışehri 06:01 07:25 12:56 15:49 18:17 19:36

Saraykent 06:02 07:26 12:57 15:51 18:19 19:37

Sarıkaya 06:03 07:26 12:58 15:52 18:19 19:38

Şefaatli 06:05 07:28 13:00 15:54 18:22 19:40

Sorgun 06:03 07:27 12:58 15:52 18:20 19:38

Yenifakılı 06:04 07:27 12:59 15:54 18:21 19:39

Yerköy 06:06 07:30 13:01 15:55 18:23 19:41