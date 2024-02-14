Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:05     07:29     13:00     15:54     18:21     19:40

Akdağmadeni    06:01     07:24     12:56     15:49     18:17     19:36

Kürşad Zorlu, vefatının yıldönümünde unutmadı Kürşad Zorlu, vefatının yıldönümünde unutmadı

Aydıncık             06:03     07:27     12:58     15:51     18:19     19:38

Boğazlıyan         06:03     07:26     12:58     15:53     18:20     19:38

Çandır                 06:02     07:25     12:57     15:52     18:19     19:37

Çayıralan            06:01     07:25     12:57     15:51     18:19     19:37

Çekerek              06:02     07:26     12:57     15:50     18:18     19:37

Kadışehri            06:01     07:25     12:56     15:49     18:17     19:36

Saraykent           06:02     07:26     12:57     15:51     18:19     19:37

Sarıkaya              06:03     07:26     12:58     15:52     18:19     19:38

Şefaatli                06:05    07:28     13:00     15:54     18:22     19:40

Sorgun                06:03     07:27     12:58     15:52     18:20     19:38

Yenifakılı            06:04     07:27     12:59     15:54     18:21     19:39

Yerköy                06:06     07:30     13:01     15:55     18:23     19:41

Kaynak: Haber Merkezi