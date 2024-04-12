Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:32 06:01 12:47 16:27 19:23 20:45
Akdağmadeni 04:28 05:56 12:42 16:23 19:18 20:41
Aydıncık 04:29 05:58 12:45 16:25 19:21 20:44
Boğazlıyan 04:32 05:59 12:45 16:25 19:20 20:42
Çandır 04:31 05:58 12:44 16:24 19:19 20:41
Çayıralan 04:30 05:58 12:43 16:23 19:19 20:41
Çekerek 04:28 05:58 12:44 16:24 19:20 20:43
Kadışehri 04:28 05:56 12:43 16:23 19:19 20:42
Saraykent 04:30 05:58 12:44 16:24 19:20 20:42
Sarıkaya 04:31 05:59 12:44 16:24 19:20 20:42
Şefaatli 04:33 06:01 12:47 16:27 19:23 20:45
Sorgun 04:30 05:59 12:45 16:25 19:21 20:44
Yenifakılı 04:33 06:00 12:46 16:26 19:21 20:43
Yerköy 04:34 06:02 12:48 16:28 19:24 20:46