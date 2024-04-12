Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:32 06:01 12:47 16:27 19:23 20:45

Akdağmadeni 04:28 05:56 12:42 16:23 19:18 20:41

Aydıncık 04:29 05:58 12:45 16:25 19:21 20:44

Boğazlıyan 04:32 05:59 12:45 16:25 19:20 20:42

Çandır 04:31 05:58 12:44 16:24 19:19 20:41

Çayıralan 04:30 05:58 12:43 16:23 19:19 20:41

Çekerek 04:28 05:58 12:44 16:24 19:20 20:43

Kadışehri 04:28 05:56 12:43 16:23 19:19 20:42

Saraykent 04:30 05:58 12:44 16:24 19:20 20:42

Sarıkaya 04:31 05:59 12:44 16:24 19:20 20:42

Şefaatli 04:33 06:01 12:47 16:27 19:23 20:45

Sorgun 04:30 05:59 12:45 16:25 19:21 20:44

Yenifakılı 04:33 06:00 12:46 16:26 19:21 20:43

Yerköy 04:34 06:02 12:48 16:28 19:24 20:46