Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:40     05:22     12:42     16:35     19:53     21:27

Akdağmadeni    03:37     05:18     12:38     16:30     19:48     21:22

Aydıncık             03:37     05:19     12:40     16:33     19:51     21:27

Boğazlıyan         03:42     05:21     12:40     16:32     19:49     21:22

Çandır                 03:40     05:20     12:39     16:31     19:48     21:21

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdüründen anlamlı ziyaret! Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdüründen anlamlı ziyaret!

Çayıralan            03:39     05:20     12:39     16:31     19:48     21:21

Çekerek              03:36     05:18     12:39     16:32     19:51     21:25

Kadışehri            03:35     05:17     12:38     16:31     19:49     21:24

Saraykent           03:38     05:19     12:39     16:32     19:49     21:24

Sarıkaya              03:40     05:20     12:40     16:32     19:50     21:23

Şefaatli                03:42    05:23     12:42     16:35     19:52     21:26

Sorgun                03:39     05:20     12:41     16:33     19:51     21:25

Yenifakılı            03:42     05:22     12:41     16:33     19:50     21:23

Yerköy                03:42     05:23     12:43     16:36     19:54     21:27

Kaynak: Haber Merkezi