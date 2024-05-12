Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:40 05:22 12:42 16:35 19:53 21:27

Akdağmadeni 03:37 05:18 12:38 16:30 19:48 21:22

Aydıncık 03:37 05:19 12:40 16:33 19:51 21:27

Boğazlıyan 03:42 05:21 12:40 16:32 19:49 21:22

Çandır 03:40 05:20 12:39 16:31 19:48 21:21

Çayıralan 03:39 05:20 12:39 16:31 19:48 21:21

Çekerek 03:36 05:18 12:39 16:32 19:51 21:25

Kadışehri 03:35 05:17 12:38 16:31 19:49 21:24

Saraykent 03:38 05:19 12:39 16:32 19:49 21:24

Sarıkaya 03:40 05:20 12:40 16:32 19:50 21:23

Şefaatli 03:42 05:23 12:42 16:35 19:52 21:26

Sorgun 03:39 05:20 12:41 16:33 19:51 21:25

Yenifakılı 03:42 05:22 12:41 16:33 19:50 21:23

Yerköy 03:42 05:23 12:43 16:36 19:54 21:27