Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgatta-cuma-namazi-saat-kacta-1

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:34     06:02     12:47     16:27     19:22     20:44

Akdağmadeni    04:30     05:58     12:43     16:22     19:17     20:39

Aydıncık             04:31     06:00     12:45     16:25     19:20     20:43

Geçen sene 555 bin oldu: Çok dikkatli olun! Geçen sene 555 bin oldu: Çok dikkatli olun!

Boğazlıyan         04:34     06:01     12:45     16:25     19:19     20:41

Çandır                 04:33     06:00     12:44     16:24     19:18     20:40

Çayıralan            04:32     05:59     12:43     16:23     19:18     20:39

Çekerek              04:30     05:59     12:44     16:24     19:19     20:42

Kadışehri            04:29     05:58     12:43     16:23     19:18     20:41

Saraykent           04:31     05:59     12:44     16:24     19:19     20:41

Sarıkaya              04:32     06:00     12:45     16:24     19:19     20:41

Şefaatli                04:35    06:03     12:47     16:27     19:22     20:43

Sorgun                04:32     06:01     12:45     16:25     19:20     20:43

Yenifakılı            04:35     06:02     12:46     16:26     19:20     20:42

Yerköy                04:36     06:04     12:48     16:28     19:23     20:45

Kaynak: Haber Merkezi