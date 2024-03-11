Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Yozgat hava durumu 10 Mart 2024 Yozgat hava durumu 10 Mart 2024

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:29     06:51     12:56     16:13     18:50     20:08

Akdağmadeni    05:25     06:47     12:51     16:09     18:46     20:03

Aydıncık             05:26     06:50     12:54     16:11     18:48     20:06

Boğazlıyan         05:28     06:50     12:54     16:12     18:49     20:05

Çandır                 05:26     06:48     12:53     16:11     18:48     20:04

Çayıralan            05:26     06:48     12:52     16:10     18:47     20:04

Çekerek              05:26     06:49     12:53     16:10     18:47     20:05

Kadışehri            05:25     06:48     12:52     16:09     18:46     20:04

Saraykent           05:26     06:49     12:53     16:10     18:47     20:05

Sarıkaya              05:27     06:49     12:54     16:11     18:48     20:05

Şefaatli                05:29    06:52     12:56     16:14     18:50     20:08

Sorgun                05:27     06:50     12:54     16:12     18:49     20:06

Yenifakılı            05:29     06:50     12:55     16:13     18:50     20:06

Yerköy                05:30     06:53     12:57     16:15     18:52     20:09

Kaynak: Haber Merkezi