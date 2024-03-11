Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:29 06:51 12:56 16:13 18:50 20:08
Akdağmadeni 05:25 06:47 12:51 16:09 18:46 20:03
Aydıncık 05:26 06:50 12:54 16:11 18:48 20:06
Boğazlıyan 05:28 06:50 12:54 16:12 18:49 20:05
Çandır 05:26 06:48 12:53 16:11 18:48 20:04
Çayıralan 05:26 06:48 12:52 16:10 18:47 20:04
Çekerek 05:26 06:49 12:53 16:10 18:47 20:05
Kadışehri 05:25 06:48 12:52 16:09 18:46 20:04
Saraykent 05:26 06:49 12:53 16:10 18:47 20:05
Sarıkaya 05:27 06:49 12:54 16:11 18:48 20:05
Şefaatli 05:29 06:52 12:56 16:14 18:50 20:08
Sorgun 05:27 06:50 12:54 16:12 18:49 20:06
Yenifakılı 05:29 06:50 12:55 16:13 18:50 20:06
Yerköy 05:30 06:53 12:57 16:15 18:52 20:09