Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:09 07:34 13:00 15:50 18:17 19:36

Akdağmadeni 06:05 07:29 12:56 15:46 18:12 19:31

Aydıncık 06:07 07:32 12:58 15:47 18:14 19:34

Boğazlıyan 06:07 07:31 12:58 15:49 18:16 19:34

Çandır 06:06 07:30 12:57 15:48 18:15 19:33

Çayıralan 06:06 07:29 12:57 15:47 18:14 19:33

Çekerek 06:06 07:31 12:57 15:47 18:13 19:33

Kadışehri 06:05 07:30 12:56 15:46 18:12 19:32

Saraykent 06:06 07:30 12:57 15:47 18:14 19:33

Sarıkaya 06:07 07:31 12:58 15:48 18:15 19:34

Şefaatli 06:09 07:33 13:00 15:51 18:17 19:36

Sorgun 06:08 07:32 12:58 15:48 18:15 19:34

Yenifakılı 06:08 07:32 12:59 15:50 18:17 19:35

Yerköy 06:10 07:35 13:01 15:52 18:18 19:37