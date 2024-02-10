Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (12)

Elektrik tellerindeki renkli toplar ne işe yarıyor? İşte detaylar... Elektrik tellerindeki renkli toplar ne işe yarıyor? İşte detaylar...

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgatta-cuma-namazi-saat-kacta-2

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:09     07:34     13:00     15:50     18:17     19:36

Akdağmadeni    06:05     07:29     12:56     15:46     18:12     19:31

Aydıncık             06:07     07:32     12:58     15:47     18:14     19:34

Boğazlıyan         06:07     07:31     12:58     15:49     18:16     19:34

Çandır                 06:06     07:30     12:57     15:48     18:15     19:33

Çayıralan            06:06     07:29     12:57     15:47     18:14     19:33

Çekerek              06:06     07:31     12:57     15:47     18:13     19:33

Kadışehri            06:05     07:30     12:56     15:46     18:12     19:32

Saraykent           06:06     07:30     12:57     15:47     18:14     19:33

Sarıkaya              06:07     07:31     12:58     15:48     18:15     19:34

Şefaatli                06:09    07:33     13:00     15:51     18:17     19:36

Sorgun                06:08     07:32     12:58     15:48     18:15     19:34

Yenifakılı            06:08     07:32     12:59     15:50     18:17     19:35

Yerköy                06:10     07:35     13:01     15:52     18:18     19:37

Kaynak: Haber Merkezi