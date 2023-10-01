Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:07 06:29 12:36 15:54 18:32 19:50

Akdağmadeni 05:02 06:25 12:31 15:50 18:28 19:45

Aydıncık 05:04 06:28 12:34 15:52 18:30 19:48

Boğazlıyan 05:05 06:27 12:34 15:53 18:31 19:47

Çandır 05:04 06:26 12:33 15:52 18:29 19:46

Çayıralan 05:04 06:26 12:32 15:51 18:29 19:46

Çekerek 05:04 06:27 12:33 15:51 18:29 19:47

Kadışehri 05:02 06:25 12:32 15:50 18:28 19:46

Saraykent 05:04 06:27 12:33 15:52 18:29 19:47

Sarıkaya 05:05 06:27 12:33 15:52 18:30 19:47

Şefaatli 05:07 06:30 12:36 15:55 18:32 19:50

Sorgun 05:05 06:28 12:34 15:53 18:31 19:48

Yenifakılı 05:06 06:28 12:35 15:54 18:31 19:48

Yerköy 05:08 06:31 12:37 15:56 18:33 19:51