Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Bakan Özhaseki'den yarın için yağış uyarısı: Bu illerde yaşıyorsanız dikkatli olun! Bakan Özhaseki'den yarın için yağış uyarısı: Bu illerde yaşıyorsanız dikkatli olun!

Yozgat                  05:07     06:29     12:36     15:54     18:32     19:50

Akdağmadeni    05:02     06:25     12:31     15:50     18:28     19:45

Aydıncık             05:04     06:28     12:34     15:52     18:30     19:48

Boğazlıyan         05:05     06:27     12:34     15:53     18:31     19:47

Çandır                 05:04     06:26     12:33     15:52     18:29     19:46

Çayıralan            05:04     06:26     12:32     15:51     18:29     19:46

Çekerek              05:04     06:27     12:33     15:51     18:29     19:47

Kadışehri            05:02     06:25     12:32     15:50     18:28     19:46

Saraykent           05:04     06:27     12:33     15:52     18:29     19:47

Sarıkaya              05:05     06:27     12:33     15:52     18:30     19:47

Şefaatli               05:07     06:30     12:36     15:55     18:32     19:50

Sorgun                05:05     06:28     12:34     15:53     18:31     19:48

Yenifakılı            05:06     06:28     12:35     15:54     18:31     19:48

Yerköy                05:08     06:31     12:37     15:56     18:33     19:51

Kaynak: Haber Merkezi