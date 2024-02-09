Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:10 07:35 13:00 15:49 18:15 19:35
Akdağmadeni 06:06 07:30 12:56 15:45 18:11 19:30
Aydıncık 06:08 07:33 12:58 15:46 18:13 19:33
Boğazlıyan 06:08 07:32 12:58 15:48 18:15 19:33
Çandır 06:07 07:31 12:57 15:47 18:14 19:32
Çayıralan 06:07 07:30 12:57 15:47 18:13 19:31
Çekerek 06:07 07:32 12:57 15:46 18:12 19:32
Kadışehri 06:06 07:31 12:56 15:45 18:11 19:31
Saraykent 06:07 07:32 12:57 15:46 18:13 19:32
Sarıkaya 06:08 07:32 12:58 15:47 18:14 19:32
Şefaatli 06:10 07:34 13:00 15:50 18:16 19:35
Sorgun 06:09 07:33 12:58 15:47 18:14 19:33
Yenifakılı 06:09 07:33 12:59 15:49 18:16 19:34
Yerköy 06:11 07:36 13:01 15:51 18:17 19:36