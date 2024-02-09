Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (3)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:10     07:35     13:00     15:49     18:15     19:35

Akdağmadeni    06:06     07:30     12:56     15:45     18:11     19:30

Aydıncık             06:08     07:33     12:58     15:46     18:13     19:33

Boğazlıyan         06:08     07:32     12:58     15:48     18:15     19:33

Çandır                 06:07     07:31     12:57     15:47     18:14     19:32

Çayıralan            06:07     07:30     12:57     15:47     18:13     19:31

Çekerek              06:07     07:32     12:57     15:46     18:12     19:32

Kadışehri            06:06     07:31     12:56     15:45     18:11     19:31

Saraykent           06:07     07:32     12:57     15:46     18:13     19:32

Sarıkaya              06:08     07:32     12:58     15:47     18:14     19:32

Şefaatli                06:10    07:34     13:00     15:50     18:16     19:35

Sorgun                06:09     07:33     12:58     15:47     18:14     19:33

Yenifakılı            06:09     07:33     12:59     15:49     18:16     19:34

Yerköy                06:11     07:36     13:01     15:51     18:17     19:36