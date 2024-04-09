Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:37 06:05 12:47 16:26 19:20 20:41
Akdağmadeni 04:34 06:01 12:43 16:22 19:15 20:37
Aydıncık 04:35 06:03 12:45 16:24 19:18 20:40
Boğazlıyan 04:37 06:04 12:46 16:24 19:17 20:38
Çandır 04:36 06:03 12:45 16:23 19:16 20:37
Çayıralan 04:35 06:02 12:44 16:22 19:16 20:37
Çekerek 04:34 06:02 12:45 16:23 19:17 20:39
Kadışehri 04:33 06:01 12:43 16:22 19:16 20:38
Saraykent 04:35 06:02 12:45 16:23 19:17 20:38
Sarıkaya 04:36 06:03 12:45 16:24 19:17 20:38
Şefaatli 04:39 06:06 12:48 16:26 19:20 20:41
Sorgun 04:36 06:04 12:46 16:25 19:18 20:40
Yenifakılı 04:38 06:05 12:47 16:25 19:18 20:39
Yerköy 04:39 06:07 12:49 16:27 19:21 20:42