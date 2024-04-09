Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:37     06:05     12:47     16:26     19:20     20:41

Akdağmadeni    04:34     06:01     12:43     16:22     19:15     20:37

Aydıncık             04:35     06:03     12:45     16:24     19:18     20:40

Boğazlıyan         04:37     06:04     12:46     16:24     19:17     20:38

Çandır                 04:36     06:03     12:45     16:23     19:16     20:37

Çayıralan            04:35     06:02     12:44     16:22     19:16     20:37

Çekerek              04:34     06:02     12:45     16:23     19:17     20:39

Kadışehri            04:33     06:01     12:43     16:22     19:16     20:38

Saraykent           04:35     06:02     12:45     16:23     19:17     20:38

Yozgat'ta bayramın vazgeçilmezleri Yozgat'ta bayramın vazgeçilmezleri

Sarıkaya              04:36     06:03     12:45     16:24     19:17     20:38

Şefaatli                04:39    06:06     12:48     16:26     19:20     20:41

Sorgun                04:36     06:04     12:46     16:25     19:18     20:40

Yenifakılı            04:38     06:05     12:47     16:25     19:18     20:39

Yerköy                04:39     06:07     12:49     16:27     19:21     20:42

Kaynak: Haber Merkezi