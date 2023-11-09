Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:46     07:11     12:30     15:13     17:38     18:58

Akdağmadeni    05:41     07:06     12:25     15:09     17:34     18:54

Aydıncık             05:44     07:10     12:28     15:11     17:36     18:56

Boğazlıyan         05:43     07:08     12:28     15:13     17:38     18:57

Çandır                 05:42     07:07     12:27     15:12     17:37     18:56

Çayıralan            05:42     07:06     12:26     15:11     17:36     18:55

Çekerek              05:43     07:09     12:27     15:10     17:35     18:55

Kadışehri            05:42     07:07     12:26     15:09     17:34     18:54

Saraykent           05:43     07:08     12:27     15:11     17:36     18:56

Sarıkaya              05:43     07:08     12:27     15:12     17:37     18:56    

Şefaatli                05:46    07:10     12:30     15:14     17:39     18:59

Sorgun                05:44     07:09     12:28     15:12     17:37     18:57

Şule Kayatürk kimdir? Şule Kayatürk kimdir?

Yenifakılı            05:44     07:09     12:29     15:14     17:39     18:58

Yerköy                05:47     07:12     12:31     15:15     17:40     19:00

Kaynak: Haber Merkezi