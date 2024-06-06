Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Kemal Doğulu'dan bomba itiraf: "Kafama silah dayadılar" Kemal Doğulu'dan bomba itiraf: "Kafama silah dayadılar"

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:13     05:06     12:45     16:41     20:13     21:58

Akdağmadeni    03:10     05:02     12:40     16:37     20:08     21:52

Aydıncık             03:09     05:03     12:43     16:40     20:12     21:58

Boğazlıyan         03:15     05:06     12:43     16:38     20:09     21:52

Çandır                 03:14     05:05     12:42     16:37     20:09     21:51

Çayıralan            03:13     05:04     12:41     16:37     20:08     21:51

Çekerek              03:08     05:02     12:42     16:39     20:11     21:57

Kadışehri            03:08     05:01     12:41     16:38     20:10     21:55

Saraykent           03:11     05:03     12:42     16:38     20:10     21:54

Sarıkaya              03:13     05:05     12:42     16:38     20:10     21:53

Şefaatli                03:15    05:07     12:45     16:41     20:12     21:56

Sorgun                03:11     05:04     12:43     16:40     20:12     21:56

Yenifakılı            03:16     05:07     12:44     16:39     20:11     21:53

Yerköy                03:15     05:08     12:46     16:42     20:14     21:58

Kaynak: Haber Merkezi