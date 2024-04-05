Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri 03 Nisan 2024 Çarşamba Yozgat namaz vakitleri 03 Nisan 2024 Çarşamba

yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:45     06:11     12:48     16:25     19:16     20:36

Akdağmadeni    04:41     06:07     12:44     16:20     19:11     20:32

Aydıncık             04:42     06:09     12:47     16:23     19:14     20:35

Boğazlıyan         04:45     06:10     12:47     16:23     19:13     20:33

Çandır                 04:43     06:09     12:46     16:22     19:12     20:32

Çayıralan            04:43     06:08     12:45     16:21     19:12     20:32

Çekerek              04:41     06:08     12:46     16:22     19:13     20:34

Kadışehri            04:40     06:07     12:45     16:21     19:12     20:33

Saraykent           04:42     06:09     12:46     16:22     19:13     20:33

Sarıkaya              04:43     06:09     12:46     16:22     19:13     20:33

Şefaatli                04:46    06:12     12:49     16:25     19:16     20:36

Sorgun                04:43     06:10     12:47     16:23     19:14     20:35

Yenifakılı            04:46     06:11     12:48     16:24     19:14     20:34

Yerköy                04:47     06:13     12:50     16:26     19:17     20:37

Kaynak: Haber Merkezi