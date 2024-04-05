Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:45 06:11 12:48 16:25 19:16 20:36

Akdağmadeni 04:41 06:07 12:44 16:20 19:11 20:32

Aydıncık 04:42 06:09 12:47 16:23 19:14 20:35

Boğazlıyan 04:45 06:10 12:47 16:23 19:13 20:33

Çandır 04:43 06:09 12:46 16:22 19:12 20:32

Çayıralan 04:43 06:08 12:45 16:21 19:12 20:32

Çekerek 04:41 06:08 12:46 16:22 19:13 20:34

Kadışehri 04:40 06:07 12:45 16:21 19:12 20:33

Saraykent 04:42 06:09 12:46 16:22 19:13 20:33

Sarıkaya 04:43 06:09 12:46 16:22 19:13 20:33

Şefaatli 04:46 06:12 12:49 16:25 19:16 20:36

Sorgun 04:43 06:10 12:47 16:23 19:14 20:35

Yenifakılı 04:46 06:11 12:48 16:24 19:14 20:34

Yerköy 04:47 06:13 12:50 16:26 19:17 20:37