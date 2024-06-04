Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:14     05:06     12:44     16:41     20:12     21:56

Akdağmadeni    03:11     05:03     12:40     16:36     20:07     21:51

Aydıncık             03:10     05:04     12:42     16:40     20:11     21:56

Boğazlıyan         03:17     05:07     12:42     16:38     20:08     21:50

Çandır                 03:15     05:05     12:41     16:37     20:07     21:49

Çayıralan            03:14     05:05     12:41     16:36     20:07     21:49

Çekerek              03:10     05:03     12:41     16:39     20:10     21:55

Kadışehri            03:09     05:02     12:40     16:37     20:08     21:53

Saraykent           03:12     05:04     12:41     16:38     20:09     21:52

Sarıkaya              03:14     05:05     12:42     16:38     20:09     21:52

Şefaatli                03:16    05:08     12:44     16:40     20:11     21:54

Sorgun                03:13     05:05     12:43     16:39     20:10     21:54

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Yenifakılı            03:17     05:08     12:43     16:39     20:09     21:51

Yerköy                03:17     05:08     12:45     16:42     20:13     21:56

Kaynak: Haber Merkezi