Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:14 05:06 12:44 16:41 20:12 21:56

Akdağmadeni 03:11 05:03 12:40 16:36 20:07 21:51

Aydıncık 03:10 05:04 12:42 16:40 20:11 21:56

Boğazlıyan 03:17 05:07 12:42 16:38 20:08 21:50

Çandır 03:15 05:05 12:41 16:37 20:07 21:49

Çayıralan 03:14 05:05 12:41 16:36 20:07 21:49

Çekerek 03:10 05:03 12:41 16:39 20:10 21:55

Kadışehri 03:09 05:02 12:40 16:37 20:08 21:53

Saraykent 03:12 05:04 12:41 16:38 20:09 21:52

Sarıkaya 03:14 05:05 12:42 16:38 20:09 21:52

Şefaatli 03:16 05:08 12:44 16:40 20:11 21:54

Sorgun 03:13 05:05 12:43 16:39 20:10 21:54

Yenifakılı 03:17 05:08 12:43 16:39 20:09 21:51

Yerköy 03:17 05:08 12:45 16:42 20:13 21:56