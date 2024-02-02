Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:16 07:42 12:59 15:42 18:07 19:27
Akdağmadeni 06:12 07:37 12:55 15:38 18:03 19:23
Aydıncık 06:15 07:41 12:57 15:39 18:04 19:25
Boğazlıyan 06:14 07:39 12:58 15:42 18:06 19:26
Çandır 06:13 07:38 12:57 15:41 18:05 19:25
Çayıralan 06:13 07:37 12:56 15:40 18:05 19:24
Çekerek 06:14 07:40 12:57 15:39 18:04 19:24
Kadışehri 06:12 07:38 12:55 15:38 18:03 19:23
Saraykent 06:13 07:39 12:57 15:40 18:04 19:25
Sarıkaya 06:14 07:39 12:57 15:41 18:05 19:25
Şefaatli 06:16 07:41 13:00 15:43 18:08 19:28
Sorgun 06:15 07:40 12:58 15:41 18:05 19:26
Yenifakılı 06:15 07:40 12:59 15:43 18:07 19:27
Yerköy 06:17 07:43 13:01 15:44 18:09 19:29Kaynak: Haber Merkezi