Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat namaz vakitleri 01 Şubat 2024 Perşembe Yozgat namaz vakitleri 01 Şubat 2024 Perşembe

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:16     07:42     12:59     15:42     18:07     19:27

Akdağmadeni    06:12     07:37     12:55     15:38     18:03     19:23

Aydıncık             06:15     07:41     12:57     15:39     18:04     19:25

Boğazlıyan         06:14     07:39     12:58     15:42     18:06     19:26

Çandır                 06:13     07:38     12:57     15:41     18:05     19:25

Çayıralan            06:13     07:37     12:56     15:40     18:05     19:24

Çekerek              06:14     07:40     12:57     15:39     18:04     19:24

Kadışehri            06:12     07:38     12:55     15:38     18:03     19:23

Saraykent           06:13     07:39     12:57     15:40     18:04     19:25

Sarıkaya              06:14     07:39     12:57     15:41     18:05     19:25

Şefaatli                06:16    07:41     13:00     15:43     18:08     19:28

Sorgun                06:15     07:40     12:58     15:41     18:05     19:26

Yenifakılı            06:15     07:40     12:59     15:43     18:07     19:27

Yerköy                06:17     07:43     13:01     15:44     18:09     19:29

Kaynak: Haber Merkezi