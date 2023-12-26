Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerin atölyede yapmış oldukları çalışmaları yerinde inceledi.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

Daha iyi eğitim vermek için sık sık okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya geldiklerini söyleyen Müdür Altınkaynak, sorun ve taleplerini dinlediklerini ifade etti.

Öğrencilerin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalıştıklarını aktaran Altınkaynak, “Kendilerine güvenimizin tam olduğu kıymetli çocuklarımızın ve gençlerimizin, ülkemize ait sosyal ve kültürel değerlere bağlı kalarak, bir yandan da ilmi eğitimlerini en yüksek seviyelere çıkararak, büyük başarılara imza atmaları noktasında bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımızı her zaman ülkemizin ve geleceğimizin teminatları olarak görüyoruz. Evlatlarımız için, gerek öğretici, gerekse bir anne veya bir baba şefkatinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan idarecilerimize, öğretmenlerimize, milli eğitim camiasının içerisinde hizmet veren tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum” dedi.