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Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şefaatli İlçesinin bir köyde bir kıraathanede kumar (tombala) oynandığı üzerine operasyon düzenlendi.

Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Şefaatli ilçesinin bir köyünde bir şahsa ait kıraathaneye yapılan operasyon neticesinde kumar oynarken (5) şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Masa üzerinde bulunan bin 30 (bin otuz) lira para ve (2) deste 52’li iskambil kağıtları muhafaza altına alınıp, kumar oynayan şahıslara toplam 16 bin 220 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca mekân sahibi hakkında “Kumar için yer ve imkân sağlamak” suçundan adli işlem yapıldı.

Olay ile ilgili olarak adli işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar serbest bırakıldı.