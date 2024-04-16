Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Yozgat Şube Müdürlüğünün de bağlı olduğu DSİ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı.

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama; “Son günlerde kurumumuzun, bölge müdürlüğümüz yönetici ve birim amirlerinin adı ‘asılsız olarak’ kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı şikayetleri alınmaktadır. Bazı kişi ya da kişilerce kurumumuz adına iş ilanları söylentisi yayılarak, aradıkları kişilere ‘Bölge Müdürlüğümüzde çalıştırılmak üzere personel alımı yapıldığı ve bu kadrolara atanmak üzere para talep edildiği’ şeklinde, kurumumuzda yer almayan asılsız isimler referans gösterilerek, iş başvurusunda bulunan kişilerden para talep edildiği tespit edilmiştir. Bölge Müdürlüğümüz personel alım ilanları web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bu tür bir arama ile karşılaşan değerli vatandaşlarımızın bu aramalara itibar etmemeleri ve acilen güvenlik güçlerine müracaatta bulunmaları rica olunur” denildi.