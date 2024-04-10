Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Ramazan Bayramı dolayısıyla partililerle bir araya geldi.



MHP Yozgat İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından MHP Yozgat İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Milletvekili Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay ve partililerle buluştu.



Milletvekili Sedef, “MHP Yozgat İl Başkanlığımızda partimizin emektarları değerli dava arkadaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İl ve Merkez İlçe Başkanlığımızın tertip ettiği bayramlaşma programına katılarak il, ilçe yöneticilerimiz ve Yozgatlı hemşerilerimize bayramlaştık. Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar” dedi.