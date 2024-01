Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ziyaretinde Milletvekili Süleyman Şahan’a, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş eşlik etti.

Gençlerle bir araya gelen Şahan, atış talimi yaptı.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Şahan, “Bozok Geleneksel Okçuluk Kulübünü ziyaretimiz esnasında atış talimi yaptık. Bizler at binerek, ok atarak nice zaferleri kazanan şanlı bir milletin torunlarıyız. Gençlerimizi ata sporumuza göstermiş oldukları ilgilerinden dolayı tebrik ediyorum ve her zaman destekliyorum” dedi.

KAYAALP VE AİLESİNE ZİYARET

Milletvekili Süleyman Şahan, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ve ailesini de ziyaret etti.

Bağ evlerinde Kayaalp ve ailesini ziyaret eden Şahan, “Yozgat’ımızın gururu, 5 kez dünya, 12 kez Avrupa şampiyonu olan Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp’ı ve ailesini bağ evlerinde ziyaret edip, sohbet ettik. Rıza kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.