AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır ve Boğazlıyan ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.



Ziyaretlerinde Milletvekili Abdulkadir Akgül’e AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş ve partililer eşlik etti.

“Bayram; paylaşmaktır, dostluktur, kardeşliktir” diyen Akgül, AK Parti Sarıkaya, Çayıralan, Çandır ve Boğazlıyan İlçe Teşkilatlarının düzenlemiş olduğu bayramlaşma törenlerine katıldığını belirtti.



Akgül, “Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın ardından bayramın huzuru, mutluluğu ve sevincini paylaşıyoruz. Bayram sevincini doyasıya yaşamaya devam ediyoruz. Düzenlenen bayramlaşma törenlerine katılarak teşkilat mensuplarımızla ve hemşehrilerimizle bayramlaştık. Biriz, beraberiz, hep birlikte kardeşiz. Birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara. Bayramımız mübarek olsun” dedi.