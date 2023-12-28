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AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, AK Parti Yerköy Kadın Kolları Başkanlığına Merve Gül Kılıç’ın atandığını söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yeni AK Parti Yerköy Kadın Kolları Başkanı’nın Merve Gül Kılıç olduğunu bildirdi.

Konuya dair açıklamada bulunan Milletvekili Akgül, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Kadın Kolları Genel Başkanımız Ayşe Keşir'in tensipleriyle AK Parti Yerköy Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Merve Gül Kılıç'ı tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Bayrağı devreden İlçe Kadın Kolları Başkanımız Nur Erdem'e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İlk günkü aşkla AK davamızın başarısı için durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.