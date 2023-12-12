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Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Büyük İncirli Köyünde reglaj, stabilize ve yol iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Yozgat İl Özel İdaresi yetkilileri 2023 yılı içerisinde sel, su baskını gibi doğal afetlerden etkilenen Büyük İncirli Köyünde DSİ'nin başlattığı kanal projesinin tamamlanmasıyla beraber, İl Özel İdaresi ekipleri köy içi reglaj, stabilize ve yol iyileştirme çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Kırsalda altyapı çalışmalarıyla yüzlerce köye hizmet götürdüklerini ve götürmeye devam edeceklerini aktaran yetkililer, şunları kaydetti: "Sadece altyapı çalışmalarıyla değil tabi üst yapı çalışmalarıyla da İl Özel İdaresi olarak gerekeni yapıyoruz.

İl Özel İdaremizin hizmet çeşitliliği her alanda devam etmektedir. Yozgat’a değer katan her yatırımda Özel İdarenin emeği var.”