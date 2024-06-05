Yozgat, Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Sivas illerinde sıcaklıkların düşeceği tarihi duyuran Şen, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Türkiye'de, aşırı sıcaklar vatandaşları zora soktu. Birçok kişi dışarıdaki planlarını iptal ederken, çalışanlar ise yemek molalarını daha yakın yerlerde geçirmeyi tercih etti. Sıcak hava dalgasının etkisiyle bunalan vatandaşlara, meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den sevindirici haber geldi.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir civarında başlayacak yağışların cuma günü İç Anadolu'nun diğer illerinde de etkili olacağını belirtti. Paylaşımında, "Haydi gözünüz aydın, serinleme perşembe gece saatlerinden itibaren başlayacak" ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Orhan Şen'in açıklamasına göre, Eskişehir ve çevresinde başlayacak yağışlar, cuma günü itibarıyla İç Anadolu'nun iç kesimlerinde de etkili olacak. Bu serinleme, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

Sıcak hava dalgasının etkisini kaybetmesiyle birlikte, İç Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar daha ferah bir nefes alabilecek. Meteoroloji uzmanlarının verdiği bu tarih, bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.