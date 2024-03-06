Çayıralan-Sızır Karayolu’nda kar yağışı etkili oldu.

Yozgat Valiliği Hava sıcaklığının düşmesi ve ilde yüksek kesimlerinde yer yer devan eden kar yağışı nedeni ile sürücülere önemli uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Hava sıcaklığının düşmesi ve ilimizin yüksek kesimlerinde yer yer devan eden kar yağışı nedeni ile trafiğe çıkacak araçların kış şartlarına uygun olması, (kış lastiği, zincir, çekme halatı, takoz bulundurulması) yakıtlarının dolu olması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kar, tipi, sis, görüş mesafesinin azalması gibi olumsuzlukları dikkate alarak yola çıkmaları, bu doğrultuda yetkili kurumlar tarafından yapılan uyarıları göz ardı etmemeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.